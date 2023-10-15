SÜPER Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin ligin 4. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle ligde Alanya, Başakşehir, Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcunun milli ara dönüşü on birdeki yerine dönmesi bekleniyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, 22 Ekim'de İstanbul'da oynanacak olan Hatayspor maçına kadar oyuncunun durumunu gözlemleyip son kararını verecek. Milli maçlar öncesi sakatlanan Joshua King ve sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi. Ayağında stres kırığı olan ve saha çalışmalarına başlayan Emre Mor'un ise kısa bir süre sonra takıma katılması bekleniyor. Öte yandan UEFA, Twente maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'a 1 sene ertelemeli 1 müsabakadan men cezası verdi.