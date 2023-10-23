Kanarya’dan yeni rekor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. 7. dakikada İrfan Can'ın ters kanada gönderdiği pasta topla buluşan Tadic, soldan kale sahası içine ortaladı. Szymanski kaleciden önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-0. 15'te Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Osayi-Samuel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutu Erce'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0. 39'da kaleci Erce Kardeşler'in orta sahaya gönderdiği pasta araya giren Fred bekletmeden müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Boşnak forvet yerden plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

LİVAKOVİC KORKUTTU

İkinci yarı daha dengeli başladı. 3 oyuncu değişikliğiyle baskı kurmaya çalışan Hatayspor 55'te farkı 2'ye indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ghoulam kaleyi düşündü ve Livakovic'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Bu pozisyonda direğe çarpan Hırvat kaleci sakatlık yaşadı. yaklaşık 3 dakikalık müdahalenin ardından Livakovic oyuna devam edeceğini belirtti. 63'te kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can, kaleci Erce'nin solundan topu ağlara gönderdi: 4-1. 78'de Dele-Bashiru'nun sert şutunu Livakovic kornere çeldi. 90+4'te iyi paslarla gelen Hatayspor'da Aabid'in ceza sahası önünden sert şutu köşeden ağlarla buluştu ve maç 4-2 bitti.

VOLKAN DEMİREL'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, efsane futbolcuları arasında yer alan Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu. Demirel'i tribünlere davet eden taraftarlar, eski oyuncularına çiçek verdi. Ardından Volkan Demirel, kendisine hediye edilen Fenerbahçe atkısını boynuna taktı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren Demirel, tribünleri selamlayarak soyunma odasına gitti. Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko da Volkan Demirel'e başlama vuruşunun hemen öncesinde çiçek verdi.

CENGİZ 6 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 6 maçın ardından kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin ligde Antalyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan uzak kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçıyla sahalara döndü. Cengiz ligde 4, Avrupa'da ise 2 olmak üzere 6 maçta forma giyememişti.