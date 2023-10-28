Fenerbahçe tutulmuyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in ardından Avrupa'da da tam gaz gidiyor. Ligde 9'da 9 yaparak yenilgisiz liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'nda da son maçında Ludogorets'i evinde yenerek müthiş seriye devam etti. Sarı-lacivertliler, eleme ve grup aşamasında bu sezon oynadığı 9 maçı da kazanarak hem lig, hem de Avrupa'da üst üste 18 maçını kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kanarya H Grubu'nda Nordsjaelland ve Spartak Trnava'dan sonra Bulgaristan ekibini de mağlup ederken hücum ve savunma performansıyla da Avrupa'yı adeta fethetti.

HÜCUM VE SAVUNMAYA TAM NOT

ELEME ve grup aşamasında 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip fileleri tam 29 kez sarstı. Maç başına 3.22'lik bir gol oranı yakalayan İsmail Kartal ve öğrencileri kalesini de gole kapattı. Fenerbahçe, 9 maçta sadece ağlarında 5 gole engel olamazken, sarı-lacivertli taraftarlar, hem oynanan oyun, hem de alınan skorlar sonrası bayram yaptı.

DJİKU'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbeden dolayı MR'ı çekilen Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Djiku'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor