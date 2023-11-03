Fener’de Samet’e İtalya’dan talip var

FENERBAHÇE'DE sezon başında istenmeyen ancak özellikle sakatlıklardan sonra bir anda takımın en kritik ve forması garanti oyuncusu haline gelen Samet Akaydın için İtalya'dan teklif var. Sezon başında gönderilmek istenen, daha sonra adı Konferans Ligi maçları için UEFA listesine yazılmayan Samet için Vincenzo Montella'dan bilgi alan takım ise Fiorentina oldu. Kısa süre öncesine kadar Samet'i 1.5 milyon Euro'ya bırakmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi şimdi 15 milyon Euro'luk teklife bile sıcak bakmayacak. Ancak Samet'in haberleri öğrendiği ve sarı-lacivertlilerden kolaylık istediği öğrenildi. Sarılacivertli İstanbul ekibi bu gelişmelerin ardından stoper arayışlarına başladı. Samet geçen sezon devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 29 maçta görev alırken, skor katkısı yapamadı.