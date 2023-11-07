Fener’den operasyon

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Takımı rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında takviye yapmaya hazırlanıyor. Luan Peres, Djiku ve Serdar Aziz sonrası art arda gelen sakatlık haberleriyle sarsılan sarı-lacivertliler, Samet Akaydın'ın kötü performansı takımdan ayrılması gündeme gelirken, Kanarya stoper ve ön libero bölgelerinde oynayan Kalvin Phillips'i yeniden gündemine aldı. Fenerbahçe, Ocak ayında Manchester City forması giyen oyuncu için harekete geçecek. Çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı Kartal'ın çok istediği 27 yaşındaki yıldız için kiralama formülünü devreye sokacak olan yönetim, piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu için şartlarını zorlayacak. Kalvin Phillips, bu sezon Manchester City formasıyla 7 maça çıktı ancak istediği performansı sergileyemedi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

FENERBAHÇE'DE sakat oyuncuların takıma biran önce dönmesi için seferberlik ilan edildi. Serdar Aziz, Djiku, Becao, Fred, King ve Mert Hakan'ın sakatlıkları devam ederken, Mert Müldür ve Samet Akaydın'ın da UEFA'ya verilen listede yer almamaları Perşembe günü oynanacak Ludogorets maçında kadro sıkıntısı artırıyor. Sakatlıkları bulunan iki yıldızdan Fred'in milli aradan sonra, Djiku'nun ise 1 ayın ardından sahalara dönmesi bekleniyor. İki oyuncunun durumunu yakından takip eden İsmail Kartal, sağlık ekibinden sürekli bilgi alıyor.