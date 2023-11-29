Ferdi’ye bir dev talip daha

Fenerbahçe ve Türk futbolunun yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve Avrupa devlerinin radarında olan milli oyuncu bu kez Almanların radarına girdi. Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü. Alman Bild'de yer alan habere göre; güçlü bir bek oyuncusu arayan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun son 2 sezonda sergilediği performanstan etkilenerek Fenerbahçe ile temas kurdu. Alman devi, tüm kriterlere uyan Ferdi'yi ocak ayında transfer edebilmek için sarı-lacivertlilerden fiyat istedi. Fenerbahçe yönetiminin Ferdi için Borussia Dortmund'dan 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Dortmund'un ara transfer için bütçesinin bu kadar yüksek olmadığı ancak yılda 9 milyon Euro kazanan Thomas Meunier ile yolların ayrılması durumunda Ferdi'ye 30 milyon Euro bonservis ödeyebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.