Fenerbahçe’de yıldızlara hücum

Bu sezon hedefini hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Konferans Ligi'nde final oynamak olarak koyan Fenerbahçe'de gösterdiği performansların ardından iki isme Avrupa'nın devleri kanca attı. Daha önce ismi Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal ve Inter gibi takımlarla anılan Ferdi Kadıoğlu bu kez de Alman panzeri Bayern Münih'in radarına girdi. Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in ara transfer döneminde savunmanın merkezine ve sağ beke transfer yapacağı ve listedeki isimlerden birinin de Ferdi olduğu öne sürüldü.

30 MİLYON EURO İSTİYOR

Ferdi'nin Bayern Münih'e transferinin 20 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservisle gerçekleşebileceği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin beklentisinin 30 milyon Euro olduğu hatırlatıldı. Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim Fred için ise İngiliz devinin harekete geçtiği Kanarya'ya haber gönderdiği öne sürüldü. İngiliz medyasında yer alan habere göre tecrübeli oyuncunun eski kulübü astronomik bir ücretle F.Bahçe'nin kapısını çalacak. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Fred için sarı-lacivertlilerin vereceği cevap merak konusu.

TARAFTARA MÜJDE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bin 814 sarı-lacivertli taraftarın deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçına bin 814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Park Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.