Fenerbahçe parlıyor

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek hafta başında averajla sürdürdüğü liderliği bırakmadı. Süper Lig'de siyah-beyazlıların yeni stadında ilk kez galip gelen sarı-lacivertliler, ligde Beşiktaş'ı 7 maçlık yenememezlik serisine de son verdi. Kanarya, Beşiktaş karşısında oyunu domine ederken önemli gol fırsatlarından da yararlanamadı ve tarihi bir farkı da kaçırdı. Topladığı 40 puan ve +29 averajla lige damga vuran İsmail Kartal'ın öğrencileri yarıştaki rakibi Galatasaray'a da gözdağı verdi. UEFA Konferans Ligi'nde aldığı 6-1'lik farklı yenilgi sonrası çıktığı iki maçta 7 gol atan ve bu ağır mağlubiyetini unutturan Fenerbahçe, Perşembe günü oynayacağı Spartak Trnava maçını da kazanarak eski günlerine geri dönmenin planlarını yapıyor.

SAVUNMA GEÇİT VERİMOR

Fenerbahçe, bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Ligde ilk kez deplasmanda bir gol kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye Ligi hesaplandığında kalesine en az şut gelen takım olarak dikkat çekti. Kalesinde 11 gol gören Kanarya'nın ilk 15 haftada kalesine 102 şut gönderildi. Bu alanda zirvede yer alan Fenerbahçe maç başına 6.8 şut ortalamasıyla da Arsenal Manchester City, Bayern Mühig gibi devleri geride bırakarak ön plana çıktı.

VAR BU DEFA İŞE YARADI

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE maçında verdiği tartışmalı kararlar ile öne çıkan hakem Atilla Karaoğlan, maç performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulurken VAR ilk defa 'İyi ki VAR' dedirtti. Karaoğlan, ilk yarıdaki Beşiktaş lehine penaltı çaldığı pozisyon hariç tüm kritik kararlarda yanlış karar verirken VAR Özgür Yankaya devreye girerek orta hakemi kurtardı. Karaoğlan, maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli takımın iki penaltı pozisyonunda ve Tayfur Bingöl'e gösterdiği kırmızı kartta VAR'ın uyarılarına ihtiyaç duydu. Devam dediği iki pozisyonda VAR'a giderek beyaz noktayı gösteren orta hakem, Tayfur'a gösterdiği kırmızı kartı ise iptal ederek sarı çıkardı.

DZEKO VE TADİC DAMGA VURDU

FENERBAHÇE'NİN dünyaca ünlü yıldız santrforu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla gollerine devam etti. Sivasspor filelerini havalandıran Dzeko, Beşiktaş derbisinde de takımını 10. dakikada öne geçiren golü kaydetti. Dzeko, üst üste 2. maçını da boş geçmezken, ligdeki gol sayısını da 12'ye yükselterek zirveye kuruldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic ise takımına skor katkısını sürdürdü. Gol yollarında takım arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkan ve Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alan 35 yaşındaki oyuncu, 10. dakikada Dzeko'nun attığı golün pasını vererek ligde 6. asistine ulaştı.

TARİHTE İLK KEZ

Süper Lig tarihinde iki takımın; ligin ilk bölümünde diğer grupla farkı bu denli açtığı bir sezon bulunmuyor. Henüz 15. haftada 40'ar puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 26 puanlı Kayserispor ve Beşiktaş takip ediyor.

OLAY GÖNDERME

Fenerbahçe, derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme yaptı. Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı, "Burası Beşiktaş" paylaşımına karşılık Fenerbahçe, gülme emojileriyle birlikte "Orası Beşiktaş!" cevabını verdi.