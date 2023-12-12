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Fenerbahçe'de Avrupa Ligi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, 14 Aralık Perşembe günü UEFA Konferans Ligi H Grubu son maçında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA
Fenerbahçe’de Avrupa Ligi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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