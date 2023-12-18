F.Bahçe’den yakın markaj

Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe ocak ayında açılacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Devre arasında takımdan ayrılması gündemde olan Ryan Kent ve Joshua King'in yerine alınması planlanan Villarreal'in golcüsü Arnaut Danjuma'nın menajeri ile sarı-lacivertli yönetim İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde son oynadığı Spartak Trnava maçını tribünden izleyen ve sonrasında yönetimle görüşen Alman menajer Simon Cziommer, sarı-lacivertlilerden bir dizi istekte bulundu. Everton'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe'den talep edilen istekler şunlar oldu.

MALİYETİ 4.5 MİLYON EURO

Everton'ın, İspanyol Kulübü Villareal'e ödemesi gereken 4.2 milyon Euro'luk kiralama bedelinin 2 milyon Euro'su Fenerbahçe tarafından karşılanacak. Ya da Fenerbahçe bir zorunlu satın alma maddesini kabul edecek. Fenerbahçe vergiler dahil 5 milyon Euro'yu bulan Danjuma'nın maaşının 2.5 milyon Euro'sunu amorte edecek. Fenerbahçe cephesinin 6 ay için 4.5 milyon Euro'yu bulan bu transfer taleplerine nasıl cevap verdiği ilerleyen günlerde daha net şekilde ortaya çıkacak.

PSV'DE YETİŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Arnaut Danjuma, ülkesi Hollanda'da PSV altyapısında yetişti. Daha sonra Nijmegen'de forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu ardından Belçika'da Club Brugge, İngiltere'de Bournemouth formaları giydikten sonra 2021'de Villarreal'e transfer olarak art arda Tottenham ve Everton'da kiralık olarak forma giydi.

63

Kariyerinde 201 resmi maçta forma Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma rakip fileleri 63 kez sarsma becerisini gösterdi. Hollanda Milli Takımı ile de 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu bu kulvarda da iki kez golle buluştu.