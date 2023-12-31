  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Szymanski’nin bonservisi belli oldu

Szymanski’nin bonservisi belli oldu

HABER MERKEZİ
Szymanski’nin bonservisi belli oldu
F.Bahçe'nin kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski için her gün yeni bir iddia gündem oluyor. Adı İngiliz kulübü Manchester United, Liverpool ve Napoli ile anılmaya başlayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basını, Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için istediği bonservis bedelini duyurdu. Przeglad Sportowy Onet'e göre sarı-lacivertliler, başarılı oyuncu için en az 30 milyon Euro istiyor. Szymanski, 30 milyon Euro karşılığında transfer olması halinde Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olarak tarihe geçecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA