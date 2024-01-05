Fener’de Dzeko devrede

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, futbolcu kimliğini bir kenara bırakıp sportif direktör gibi çalışıyor.. İlk olarak Rade Krunic ile temas kuran tecrübeli oyuncunun, şimdi de yakın arkadaşı Savic ile görüşerek Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'deki aile ortamından ve İstanbul'un güzelliklerinden bahseden Dzeko, şimdi de bir diğer yakın arkadaşı için devreye girdi. Stoper arayışında olan sarı-lacivertliler Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile yakından ilgileniyor. Fenerbahçe, İspanyol kulübüne ilk teklifini iletirken Dzeko da hemen devreye girdi. Savic ile yine telefonda görüşmeler yapan Dzeko, şampiyonluk mücadelesinden ve taraftardan bahsederek oyuncuyu ikna etme aşamasına getirdi. Öte yandan Rade Krunic için Olimpik Lyon'un devreye girmesiyle Milan kulübünün istediği bonservis fiyatında eli güçlendi. Fransızlar 4 milyon Euro'yu gözden çıkarırken Milan ise 5-6 milyon Euro'lardan kapıyı açtı. Deneyimli orta saha istediği performansı ortaya koyamazken Milan ile son 6 resmi maçta 1 dakika bile süre alamadı.