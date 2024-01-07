F.Bahçe Krunic’le imza aşamasında

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Sarılacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. AC Milan ile bonservis pazarlığı yapan Branco, görüşmenin ardından kısa süre içerisinde İstanbul'a dönecek. İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Milan'a 4 milyon Euro artı bonusların yer aldığı bir teklif yaptı. Görüşmelerin devam edeceği ve transfere dair yeni gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı..2019'da Empoli'den 8.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olan Rade Krunic, bu sezon 14 maça çıktı. 30 yaşındaki ön libero, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Krunic, 5 mücadelede sarı kart gördü.