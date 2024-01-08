Süper Fener

Trendyol Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u Cengiz Ünder'in 4 golle yıldızlaştığı maçta 5-1 mağlup etti. Sarılacivertliler, bu galibiyetle haftayı lider tamamladı. 6. dakikada Cengiz Ünder, rakiplerine geçip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 32'de Cengiz Ünder'in kaptırdığı topta araya giren Jackson'nın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada Muammer Sarıkaya kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1. 34'te kaleci Alp Arda'nın pasında topla buluşan Mehmet Yeşil pas atmak isterken araya giren Cengiz Ünder'e çarpan top ağlara gitti: 1-2.

BATSHUAYİ DİREĞE TAKILDI

44'te Serdar Aziz'in pasında sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3. 45+1'de Mert Müldür'ün ortasında Dzeko'nun vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-4. 46'da Szymanski, ceza yayı önüne kat edip sağdan ceza sahasına giren Cengiz'e pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-5. 63'te Szymanski, önce Simon Deli, ardından kaleci Alp Arda'yı çalımladı. Polonyalı futbolcu, kaleci Alp'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'te Tadic atıştan yararlanamadı. 82'de savunmanın hatasında araya giren Batshuayi, şutunu gönderdi ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Maç 5-1 sona erdi.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre kadrosunda zorunlu 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray maçına 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi kadroya yazamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Afrika Uluslar Kupası'na giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile cezalı İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

CENGİZ ŞOV YAPTI

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u farklı mağlup ettiği maçta Cengiz Ünder attığı 4 golle yıldızlaştı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldız birbirinden harika attığı 4 golle bir ilke de imza attı. Cengiz kariyerinde ilk kez bir maçta ikiden fazla gol kaydetti. Başarılı futbolcu, ilk yarıda yaptığı hat-trickle kariyer rekorunu kırdı. Ünder attığı goller dışında performansıyla da alkış topladı. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sezona istediği gibi başlayamayan Cengiz, adeta 'bende buradayım' dedi.