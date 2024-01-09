F.Bahçe’de Cengiz sevinci

Trendyol Süper Lig'de yoluna rekorlar kırarak doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sevinci de yaşanıyor. Son haftalarda yükselen formuyla eski günlerine dönen milli yıldız, hem teknik heyetin hem de taraftarların yüzünü güldürdü. Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 10'uncu lig maçına çıkarken ilk kez Kayserispor deplasmanında gol sevinci yaşamıştı. Başarılı futbolcu, İstanbulspor karşısındaki performansıyla gol sayısını 5'e yükseltti. Fenerbahçe'de 'bir maçta 4 gol atan' son futbolcu Enner Valencia olmuştu. Valencia, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başarmıştı.