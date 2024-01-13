Fener çıldırdı

Trendyol Süper Lig'de rekorları alt üst ederek ilerlediği sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde de işi sıkı tutuyor. Eksik bölgelere transfer için harekete geçen sarı-lacivertliler, Union Berlin'den ayrılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile sezon sonuna kadar anlaşmasının ardından Milan forması giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic transferini de duyurdu. Yıldız futbolcu, dün İstanbul'a gelirken, kulüp yetkileri tarafından karşılandı. Krunic, sağlık kontrolünün ardından sözleşmeyi imzalayacak.

ÇAĞLAR VE MARTIAL İDDİASI

Kanarya'nın sıradaki hedefi ise savunma ve forvete takviye olacak. Uzun süredir gündemde olan Çağlar Söyüncü transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, ayrılıkların yaşanacağı hücum hattına da Manchester United'da forma şansı bulamayan Anthony Martial'i düşünüyor. Fransız forvetin de F.Bahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.