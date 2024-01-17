İsmail’e sürpriz talip var

Son iki yılda gösterdiği performansla Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın en önemli oyuncuları arasına giren İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı. Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lyon, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı lacivertlilere 12 milyon Euro önerdi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, İsmial'in transfere sıcak baktığı öğrneildi.

RAKİP ADANA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. turunda bugün Adana'yı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Kartal'ın, rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.