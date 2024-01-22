Fenerbahçe çelme yedi

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe evinde Yılport Samsunspor'la berabere kalarak avantaj kaybetti: 1-1. 7'de Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert'in sağdan ortasında Tadic'in altı pasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı. 10'da İrfan Can'ın pasında Dzeko, topu kafayla önüne indirdikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan gole izin vermedi. 12'de Tadic'in pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan İrfan Can topu filelere gönderdi: 1-0. 36'da Tadic'in şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi. 51'de Emre'nin pasında Taylan'ın cepheden sert şutunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi. 56'da Symanski'nin pasında Dzeko'nun yerden şık vuruşunda top direği sıyırıp auta çıktı.

ÇOK SALDIRDI, YIKAMADI

62'de sağdan çaprazdan kazanılan serbest atışta Emre Kılınç dar açıya rağmen direkt topu kaleye gönderdi. Livakovic topu çıkardı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem topun içeriden çıktığı gerekçesiyle santrayı gösterdi: 1-1. 71 ve 73'te Batshuayi net fırsatlardan yararlanamadı. 90+6'da savunmadan seken topu önünde bulunan Krunic mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Maç 1-1 sona erdi.

FRED SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki etkili ismi Fred, dünkü maçta şanssız bir sakatlık yaşadı. Brezilyalı futbolcu maçın 86. dakikasında orta alanda bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan futbolcu maça devam edemedi. 30 yaşındaki yıldız ismin yerine yeni transfer Krunic görev yaptı. Fred'in sağlık durumunun ciddiyeti çekilecek MR sonrası belli olacak.