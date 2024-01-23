Fener’de Dzeko krizi

Süper Lig'de önceki gün Samsunspor karşısında puan kaybı yaşayan ve Galatasaray'a yakalanan Fenerbahçe'de üstüne bir de Edin Dzeko krizi patlak verdi. Fenerbahçe uzun süre önde götürdüğü maçta 62. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle sahada iki puan bırakmıştı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, yedikleri golden 8 dakika sonra skoru lehine çevirmek için hamle yapmıştı. Kartal, üç değişiklik birden yaparken, çıkan isimlerden biri olan Edin Dzeko tabela da ismini görünce kenarıya doğru el kol hareketi yaptı. Oyundan alınmasına sinirlenen tecrübeli futbolcu ile İsmail Kartal arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar ikiye bölünürken, çoğunluk skor almaya çalışırken Dzeko'nun çıkmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Öte yandan sarı-lacivertliler ara vermeden çalışmalara başladı. Kanarya hafta içi mesaisinde Başakşehir deplasmanın ardından pazar günü evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. F.Bahçe bu iki maçı kazanarak Samsun maçını unutturmak istiyor.

FRED 1 AY YOK

Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber geldi. Yırtık tespit edilen yıldız oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı.