Bonucci tartışması

FENERBAHÇE'NİN Başakşehir'i 90+4. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdüğü karşılaşma öncesi sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarılan sarı-lacivertlilerin yeni savunmacısı Leonardo Bonucci soru işaretleri oluşturdu. Kanarya İtalyan yıldızın sakatlığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, 36 yaşındaki oyuncunun kronik sakat olduğu iddia edildi. İddianın sebebi olarak da deneyimli stoperin Juventus'tan ayrılmasına ve Union Berlin'de ligin ilk yarısında sadece 7 maç forma bulmasına neden olan sakatlık gösterildi. Juventus teknik direktörü Allegri, 2022'de yaptığı açıklamada Bonucci'nin "baldır yorgunluğu"ndan muzdarip olduğunu bu yüzden sık dinlenmesi gerektiğini açıkladı. Bonucci yaşına da bağlı olarak yaşadığı "baldır yorgunluğu" nedeniyle son dönemde Juventus'ta daha sonra da Union'da sürekli idmanlarda yer alamıyordu.

FRANSIZLARIN İSMAİL ISRARI

FENERBAHÇE'DE son iki sezondur gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başaran İsmail Yüksek için Fransızlar ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin en az 15 milyon Euro olarak belirlediği bonservis için kiralık+satın alma opsiyonuyla birlikte yaklaşık 13 milyon Euro'ya kadar çıkan Lyon ve Marsilya sarı-lacivertlilerin fiyat kırmasını bekliyor. Yönetim ise Ocak ayı için transfere sıcak bakmıyor.