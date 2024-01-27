Çağlar tamam

Ara transfer dönemine hızlı giren Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe Atletico Madrid'de forma yan giyen milli stoper Çağlar Söyüncü transferinde sona geldi. Çağlar'ın da gelmek istediğini bildirmesi, sarı lacivertlilerin elini güçlendirdi. Madrid'e giden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ni Selahattin Baki, İspanyol yöneticilerle görüşme- lerde yüksek kiralama bedeli beklentisini aşağıya çekti. Söyüncü'nün, Porto ve Milan gibi ekiplerin yerine F.Bahçe'ye imza atmayı tercih etmesinin nedeni olarak, EURO 2024'te milli takımda ilk 11'de forma giymek istemesi olduğu öğrenildi. Böylelikle Fenerbahçe, milli stoperi kendi istediği şartlara yakın bir bedele kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Söyüncü, bu sezon A.Madrid'de 9 maçta forma giydi. Maçın 2'sine ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü. Çağlar, imzanın ardından Djiku, Becao, Serdar Aziz, Bonucci'den sonra sarı lacivertlilerin kadrosundaki 5. stoperi olacak.

EMRE MOR'A TEKLİF YAĞIYOR

Bu sezon istediği süreleri bulamayan Emre Mor'un ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öne sürüldü. Gaziantep FK'nın Emre Mor için yaptığı teklifi geri çeviren Fenerbahçe yönetimi son olarak Karagümrük'ten resmi teklif aldı. Ankaragücü'nün ve Hatay'ın da ilgilendiği oyuncunun düzenl i olarak forma giymek istediği gelen haberler arasında. Yönetimin ise Ryan Kent'i göndermek isterken Emre Mor'u takımda tutmak istediği konuşuluyor.