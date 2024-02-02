F.Bahçe arayışta

Miguel Crespo'yu La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya, Bartuğ Elmaz'ı ise Sivasspor'a kiralayan Fenerbahçe'de Fred'in de sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalara dönemeyecek olması, orta sahada 6 ve 8 numaralar için alternatiflerin azalmasına neden oldu. Kanarya'nın Başakşehir'den Berkay Özcan'ı kiralamak için harekete geçtiği öne sürülürken Başakşehir'in karşılığında Ryan Kent'i istediği gelen haberler arasında. Kent'in bu takasa karşı çıktığı transferin zora girdiği öne sürüldü. İkinci seçenek ise Tolga Ciğerci. Ankaragücü'nün Lincoln Henrique'yi istemesi ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bunu açıkça belirtmesi, takas ihtimalini gündeme getirdi. Bilindiği üzere Tolga Ciğerci daha önce 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti.

EMRE KARAGÜMRÜK'TE

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık dün gerçekleşti ve Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği Emre Mor için İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, daha önce de formasını giyen Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.