Zirve yine Fener’in

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi. 7. dakikada Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 33'te İsmail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 42'de sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

BATSHUAYI HARİKA BİTİRDİ

51'de kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi. 65'te Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi. 87'de Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı. 88'de kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. 90+5'te Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden harika vuruşunda top ağlara gitti ve skor belirlendi: 2-0.

ÇAĞLAR İLK KEZ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz'i yedek oturturken yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye Akdeniz ekibi karşısında ilk 11'de görev verdi. Milli oyuncu kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN PELUŞ OYUNCAKLAR

Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı