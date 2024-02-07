Son dakika: Fenerbahçe ZTK’da çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda topu kaleci Nita, tekrar kornere gönderdi.

15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan getirdiği topa Djilobodji'nin müdahalesiyle meşin yuvarlağı önünde bulan Mert Hakan Yandaş, ceza sahasında Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı atışını kullanan Basthuayi, topu kaleci Nita'nın solundan filelere gönderdi: 0-1

24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topu Jevtovic kontrol ederken top Oosterwolde'nin eline çarptı. Hakem Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

29. dakikada topun başına geçen Maxim'in plase vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

31. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Furkan Soyalp topu uzaklaştırdı. Serdar Aziz'in kafa vuruşunda altıpas içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Bonucci'nin yaptığı vuruşta top bu kez Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

58. dakikada Tadic'in sol kanattan ceza sahası içerisine girerek yaptığı plase vuruşta top taca çıktı.

72. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol çaprazdan Djilobodji'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Badji'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta topu kaleci Nita, güçlükle kornere çeldi.

81. dakikada Morais'in gönderdiği pasla sol çaprazda topla buluşan Mirza Cihan'ın yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.