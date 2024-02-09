Fenerbahçe’de Serdar tamam

UMUT Nayir'i Pendikspor'a gönderdikten sonra yerli golcü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminin son gününde Fatih Karagümrük'te oynayan eski oyuncusu Serdar Dursun'u tekrar kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcüyle geçtiğimiz haftalarda görüşen sportif direktör Branco, her konuda anlaşmış ardından yönetim, Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'yla temas kurmuştu. Başta transfere teknik direktör Şota'dan onay çıkmasa da yapılan temaslar sonrasında Gürcü çalıştırıcı ikna edildi. Anlaşmaya göre milli oyuncu 5 aylığına kiralık olarak kadroya katılacak. 32 yaşındaki oyuncu Karagümrük'te forma giydiği 25 karşılaşmada 6 gol kaydetti.