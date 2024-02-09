  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Serdar tamam

Fenerbahçe’de Serdar tamam

Sarı-lacivertliler, Karagümrük’te oynayan eski golcüsünü kiraladı

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe’de Serdar tamam
UMUT Nayir'i Pendikspor'a gönderdikten sonra yerli golcü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminin son gününde Fatih Karagümrük'te oynayan eski oyuncusu Serdar Dursun'u tekrar kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcüyle geçtiğimiz haftalarda görüşen sportif direktör Branco, her konuda anlaşmış ardından yönetim, Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'yla temas kurmuştu. Başta transfere teknik direktör Şota'dan onay çıkmasa da yapılan temaslar sonrasında Gürcü çalıştırıcı ikna edildi. Anlaşmaya göre milli oyuncu 5 aylığına kiralık olarak kadroya katılacak. 32 yaşındaki oyuncu Karagümrük'te forma giydiği 25 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA