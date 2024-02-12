Fenerbahçe koltuğu bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. 12'de Ferdi'nin pasında araya giren Eduardo topu Oğuz'a aktardı. Oğuz'un çevirdiği topa Sisto'nun şutu kaleci Livakovic'ten döndü. Topu önünde bulan Augusto'nun şutu ağlara gitti. 24'te Krunic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. İlk yarı 0-1 sona erdi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe beraberlik golünü penaltıdan buldu. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta arka direğe yapılan ortada Djiku yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 49'da penaltıyı kullanan Tadic skora dengeyi getirdi. 59'da sağ taraftan Mert'in ortasına arka direkte Dzeko kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 2-1. 63'te Alanyaspor kontra atağında soldan içeriye kat eden Augusto'nun yerden sert şutu köşeden ağlara gitti: 2-2. 77'de ceza sahası dışından Krunic'in sert şutu kaleci Ertuğrul'un müdahalesinin ardından direkten döndü. Dönen topa İrfan Can'ın kafa vuruşunu da Ertuğrul son anda kornere çeldi. Kalan dakikalarda iki ekibin de çabaları sonuç vermedi ve maç berabere sona erdi.

EDİN DZEKO 5 MAÇ SONRA

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, 59'uncu dakikada Mert Müldür'ün ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 37 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 5 maç aranın ardından golle buluştu. Boşnak yıldız, son olarak Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında 10 Ocak'ta Konyaspor'a karşı 3 gol atmıştı.