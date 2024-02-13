Fener evinde yara aldı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak 12. haftanın sonunda Galatasaray'dan devraldığı liderliği tekrar ezeli rakibine kaptırdı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon yaşadığı 11 puan kaybının 9'u iç sahada geldi. Lige 10'da 10 ile başlayan sarı-lacivertliler, ilk puan kaybını 11. haftada Trabzonspor'a iç sahada 3-2 mağlup olarak yaşadı. Fenerbahçe, 18. haftada ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, 21, haftada Samsunspor ile 1-1 ve son olarak 25'inci haftada Alanya ile iç sahada 2-2 berabere kalarak İstanbul'daki puan kaybı sayısının 9'a yükselmesine engel olamadı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda 65, iç sahada ise kaydettiği 38 golle ligin en fazla gol atan takımı olsa da, özellikle kendi sahasında kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada çıktığı 13 maçta kalesinde 15 gol gördü. Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde kalesini gole kapatamadı.

DZEKO ORUCUNU BOZDU AMA ÇABASI YETMEDİ

FENERBAHÇE'NİN Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında ağları havalandırarak ligde 5 maç aradan sonra gol atma başarısı gösterdi. Sarılacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, 59. dakikada Mert Müldür'ün ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak Alanya'nın beraberlik golü sonrası Boşnak golcü büyük üzüntü yaşadı. Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkarttı.