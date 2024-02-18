Kanarya’dan müthiş dönüş

Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği kaptıran Fenerbahçe, deplasmanda geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u mağlup ederek koltuğu geri aldı: 1-3. 13. dakikada Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi. 16'da topla buluşan Jonjo Shelvey'in ceza sahası dışından şutunda Livakovic gole izin vermedi. 26'da Akintola'nın pasında topla buluşan Martin Minchev'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARI AÇILDI

47'de İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kale önünde kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 66'da gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla topla buluşan ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Edin Dzeko'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 90+3'te Tadic'in sol kanattan yaptığı ortasında arka direkte topu alan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kale önünde Attila Mosci'ye çarpan top ağlara gitti: 1-3. Maç 3-1 sona erdi.

YILDIZLAR İŞ BAŞINDA

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri attıkları goller ve yaptıkları asistlerle zorlu deplasmanda 3 puanı takımlarına kazandırdı. İlk olarak İrfan Can'ın ortasında topu ağlara yollayan Serdar Dursun beraberliği sağlarken, sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde ilk golünü kaydetti. Ardından Mert Hakan'ın pasında Dzeko sahne aldı. Boşnak golcü ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı. Maçın uzatma bölümünde de İrfan Can güzel oyununu golle süsledi ve fişi çekti.

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti. Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Corendon Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Jayden Oosterwolde'yi Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

4 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarılacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar soyunma odasına mağlup giren takımlarını ikinci yarı öncesinde tribünlere çağırarak moral verdi.