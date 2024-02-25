Fenerbahçe uzatmada güldü

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 12'de Tadic'in ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Ali Emre topu çeldi. Dönen topa Cengiz'in kale önünden yaptığı dokunuş üstten auta çıktı. 45+1'de ceza sahası önünde Mert Hakan'ın şutu yandan auta giderken Dzeko'nun dokunduğu top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

KONTRA ATAKTA GOL GELDİ

54'te Oosterwolde'nin yerden ortasında Dzeko'dan önce Porozo topa dokundu, kaleye doğru giden topu kaleci kornere çeldi. 58'de Kasımpaşa korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda Porozo topu kafayla ağlara gönderdi. 63'te Ferdi ceza sahası önünde yerde kaldı. 64'te serbest vuruşu kullanan Mert Hakan skoru eşitledi: 1-1. 90+4'te soldan yapılan ortada top auta giderken, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın elle müdahale olduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. 90+6'da Batshuayi'nin kullandığı penaltıyı kaleci Ali Emre kurtardı ancak topu önünde bulan Belçikalı yıldız boş kaleye topu gönderdi ve maç 2-1 sona erdi.

GALATASARAY TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray'dan çarpıcı paylaşımlar geldi. Maçın son dakikalarındaki penaltı pozisyonuna tepki gösteren sarı-kırmızılılar bir paylaşım yaparak "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni ve etkileşim alırken, ardından TFF'yi istifaya davet eden bir paylaşım daha yapıldı ve "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" denildi. Galatasaray'ın paylaşımlarına yanıt veren F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki ise, "Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik" ifadelerini kullandı.

KARTAL'DAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre Kasımpaşa maçına tek değişiklik ile çıktı. Kartal, orta sahada Sebastian Szymanski yerine Mert Hakan Yandaş'a görev verdi. Rizespor maçının 46. dakikasında oyuna girerek galibiyetin mimarlarından olan Mert Hakan, bu sezon ligin ilk iki haftasında (Gaziantep FK, Samsunspor) 11'de görev almıştı.