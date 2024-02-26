Fenerbahçe’de büyük sevinç

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı son anlarda bulduğu golle mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını gösterdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otaran sarı-lacivertliler, bugün Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Kanarya, Rizespor'un ardından Kasımpaşa'yı da yenerek ikide iki yapmayı başardı. Ayrıca sahasındaki kötü gidişatını düzeltti. Fenerbahçe, ligdeki son üç maçında ise kalesini gole kapatamadı. Sarılacivertliler, ayrıca bu üç müsabakada geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve yedi puan toplamayı başardı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. İrfan Can Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.