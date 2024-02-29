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Haberler Fenerbahçe Özbek’e suç duyurusu

Özbek’e suç duyurusu

Fenerbahçe, Galatasaray başkanının açıklamaları üzerine harekete geçti.

HABER MERKEZİ
Özbek’e suç duyurusu

Trendyol Süp Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı açıklama ve suçlamalarla ilgili harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, Özbek hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. S

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Kulübün internet sitesinden de bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada, "Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek hangi kulübün FETÖ'nün hedefi olduğunu ve hangi kulübün bu saldırıdan istifade etmeye çalıştığını karıştırıyor. Kulübümüzün DNA'sını Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ruhu ve milli bütünlüğümüze ve değerlerimize sahip çıkma misyonu oluşturmaktadır. DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

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