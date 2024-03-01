Mert Hakan için TFF’ye başvuru

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek adını yarı finale yazdıran Ankaragücü'nden flaş bir başvuru geldi. Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yönelik hareketleri ve birtakım ifadeleri olmuştu. Söz konusu görüntüler sonrası Ankaragücü harekete geçti. Yetkililer, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde tribünlere yönelik hareketi sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi. Başkent ekibi, daha önce de G.Saray ile oynanan lig maçının ardından Icardi hakkında TFF'ye başvuruda bulunmuştu.