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Haberler Fenerbahçe Fener Hatay’a konuk

Fener Hatay’a konuk

Fenerbahçe, derbinin oynanacağı haftada Hatayspor'u bugün 19.00’da başlayacak maçta yenerek zirveye kurulmak istiyor.

HABER MERKEZİ
Fener Hatay’a konuk
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş deplasmanında puan kaybedebileceği düşünerek sahadan 3 puanla ayrılmak ve tekrar zirveye oturmak istiyor. İki takım ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan F.Bahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de cezalı Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Joshua King ile İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.
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