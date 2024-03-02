Fener Hatay’a konuk

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş deplasmanında puan kaybedebileceği düşünerek sahadan 3 puanla ayrılmak ve tekrar zirveye oturmak istiyor. İki takım ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan F.Bahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de cezalı Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Joshua King ile İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.