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Fenerbahçe’nin rakibi kendisi

Hatay’ı yenen Kanarya iki galibiyet daha alırsa kendi deplasman rekorunu geçecek.

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe’nin rakibi kendisi
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Hatayspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Ligde misafir takım olarak 14 maça çıkan sarı-lacivertliler, galibiyet, kalesini gole kapama ve topladığı puan bakımından zirvede yer alıyor. Süper Lig tarihinde en çok deplasman galibiyetine 2020-2021 sezonunda ulaşan sarı-lacivertliler, 21 takımla oynanan bahsi geçen sezonu 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamlayarak deplasmanda 47 puan toplamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile daha şimdiden 40 puana ulaşmayı başardı. Süper Lig'in kalan 5 maçlık bölümünde 1 galibiyet daha alması durumunda 14 galibiyete ulaşacak sarılacivertliler, 2020-2021 sezonuna ait rekorunu egale edecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde 2 galibiyet alması durumunda ise lig tarihinde bir sezonda en çok galip geldiği sezonu yaşayacak.
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