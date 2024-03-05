Kartal rekor kırdı

SÜPER Lig'in 28. haftasında son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da bir rekoru daha kırmayı başardı. Deneyimli hoca, sarı-lacivertli ekipte bir sezon içinde ligde deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu kırdı. Son olarak 1988-1989'da Veselinovic, deplasmanda üst üste 13 maç kaybetmemiş, aynı şekilde 73-74'te de Didi yönetiminde 13 maçlık seri gelmişti. İsmail Kartal, Rizespor galibiyetiyle önce bu serileri tekrarladı, Hatay galibiyetiyle de rekorun yeni sahibi oldu. Kanarya, Kartal yönetiminde çıktığı üst üste 14 deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca Kartal, üst üste 8 deplasman maçını kazanmayı başardı. Son olarak 2010-2011'de 9 maç ile Aykut Kocaman, rekorun sahibi olmuştu.