Fener’in avrupa planı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sahaya sürülecek 11 de şekillenmeye başladı. Alınan bilgiye göre, Teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasında ideal 11 ile başlamak var.

SAVUNMADA TEK HAMLE

Cezası nedeniyle Hatay karşısında süre almayan Djiku'nun ilk 11'e dönmesi beklenirken, Çağlar'ın dinlendirilmesi halinde Becao ile birlikte oynayabileceği belirtildi. Kart cezalısı İsmail Yüksek ligde forma giyemeyeceğinden dolayı milli oyuncunun yarın ilk 11'de oynama ihtimali yüksek. Sakatlığını atlatan ve Hatayspor karşısında formasına kavuşan Fred'in ise yarın sonradan oyuna girip Pendikspor karşısında 11'de başlaması bekleniyor. Bu durumda maça Krunic başlayacak.

HÜCUMDA OPSİYON AZ

İrfan Can ve King'in sakatlıklarıyla birlikte Serdar Dursun'un da UEFA listesinde olmaması İsmail Kartal'ın opsiyonlarını azalttı. Avrupa'da her zaman ilk 11'de yer alan Batshuayi'nin ülkesi Belçika'da da maça 11'de başlayabileceği ancak Kartal'ın kararını netleştirmediği de gelen bilgiler arasında.

MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Sarı-lacivertlilerin Saint-Gilloise ile Anderlecht Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynayacağı müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Hakem Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tiago Martins olacakken, AVAR'da Hugo Miguel eşlik edecek.