Fenerbahçe güle oynaya

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 3 farklı mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı: 0-3. 14. dakikada Sadiki'nin pasında topla buluşan Nilsson'un ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 20'de ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz'in ortasında kale önünde Çağlar'ın kafayla indirdiği topa Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 36'da Fenerbahçe'nin hızlı atağında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 44'te ceza yayı üzerinden Szymanski'nin geriye pasında Fred'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

LİVAKOVİC DEVLEŞTİ

51'de Tadic çalımlarla soldan içeri girip vurdu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 63'te Puertas korneri kullandı, arka direkte Montes'in kafa vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Seken topta Nilsson'un şutunu savunma çıkardı. 67'de Puerta sol çaprazdan etkili vurdu, kaleci Livakovic geçit vermedi. 68'de Ferdi, soldan ceza sahasına girip şutunu çekti, top üstten auta çıktı. 84'te Oosterwolde rakibinden kaptığı topla atağı başlatıp ileri çıktı. Dzeko, defansın arkasına sarkan Oosterwolde'yi bir kez daha topla buluşturdu. Bu futbolcu karşı karşıya yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90+1'de Burgess elle oynayınca penaltı kararı verdi. 90+3'te Tadic penaltıdan skoru belirledi: 0-3.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'yi taraftarları zorlu Belçika deplasmanında yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve çevre ülkelerden Belçika'ya akın eden sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına 90 dakika destek verdi. Taraftarlar müsabaka öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla destekledi.

KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü ligde son oynadıkları Hatayspor maçının 11'nde 4 değişiklik yaparak Union Saint- Gilloise karşısında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Ferdi, Mert Hakan ve Dzeko'yu yanında oturturken, Becao ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kartal bu oyuncuların yerine ilk 11'de Djiku, Oosterwolde, Fred ve Batshuayi'ye forma verdi.