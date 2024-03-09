Kanarya yüksek uçuyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint- Gilloise'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe, Avrupa'da büyük bir başarının da sahibi oldu. Sarılacivertliler, Avrupa kupalarında geçen sezondan bu yana en fazla maç kazanan takım olmayı başardı. 19 maç ile geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor. Fenerbahçe ile aynı maç sayısını kazanan Aston Villa da temsilcimizle zirveyi paylaşıyor. Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendiği maça İsmail Yüksek damga vurdu.

İSMAİL FIRTINASI ESİYOR

Fenerbahçe'nin yıldızı etkili oyunuyla galibiyetin mimarlarından olurken Konferans Ligi'nde ise daha önce benzeri görülmemiş bir istatistik yakaladı. 5 top kapan milli yıldız ayrıca 14 ikili mücadeleden de zaferle çıktı. Karşılaşmada 10 sahipsiz top da kazanan İsmail, Konferans Ligi'nde bir ilke imza attı ve bu istatistikleriyle bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu.

ARDA'DAN ARKADAŞLARINA TEBRİK GELDİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve İsmai Yüksek'in Union Saint-Gilloise karşılaşması sonrası paylaşımlarına yorum yaptı. Batshuayi, Union Saint- Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Arda Güler, bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen yarasa emojisi ile yorum yaptı. Arda Güler, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.