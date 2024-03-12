Eski hakemler ‘penaltı değil’ dedi

F.Bahçe'yi Pendik karşısında 87. dakikada öne geçiren penaltı golü tartışma yarattı. Eski hakemler, pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti. Erman Toroğlu "Ben bu pozisyona sabaha kadar dışarıda derim. Temas noktasının izdüşümü bana dışarıda geliyor. Karar yanlış" ifadelerini kullandı. Deniz Çoban ise "VAR'ın bir pozisyonda devreye girmesi için net bir kanıtının olmaması lazım. VAR müdahalesi yanlış" derken, Bülent Yıldırım ise "Hakemin yeri yanlış. Burada İrfan Can, Badou'ya vuruyor. Başından sonuna skandal" yorumunu yaptı. Bahattin Duran da VAR müdahalesinin yanlış olduğunu kaydederek "Ben olsaydım müdahale edemezdim" dedi.