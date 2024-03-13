F.Bahçe kritik virajda

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, iki kulvarda da kritik maçlara çıkacak. Sarı-lacivertliler milli ara öncesi bu iki maçta alacağı sonuçlara göre kaderini çizecek. Kanarya ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'yi konuk edecek. İlk maçta Belçika'da rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, skor avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Fenerbahçe, bu maçın ardından pazar günü ise kritik maçta Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek hem lider Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek hem de rakibi karşısında şansızlığını kıracak. Kanarya, milli araya bu iki maçı da kazanarak girmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan sarılacivertlilerin yarın Union Saint-Gilloise'yi konuk edeceği müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.