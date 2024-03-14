Çeyrek final aşkına

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe bugün 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajlı bir şekilde İstanbul'da dönmüştü. Kanarya, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 363 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 380 gol gördü. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol Sevilla'ya elenen sarılacivertliler, bu organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

12 MAÇTIR NAMAĞLUP

BU sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, evindeki 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Kanarya, Avrupa'da sahasında çıktığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İlk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic rövanşta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin de tedavileri sürüyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Rodrigo Becao'nun kadroda yer alması bekleniyor.