Fener’de Ali Koç bombaladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki basın toplantısına Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Basın toplantısının öznesinin Galatasaray olacağını vurgulayan ve daha önceki söylemleri hatırlatan Koç, "Son dönemlerde 'ananas, proje' gibi deli saçması söylemler içindeler. Hem kendi camialarını kışkırtıyorlar hem de bizim camiamızı da tahrik ederek milyonları kışkırtarak suç işliyorlar" dedi.

'TEHDİT, ŞANTAJ, SUİKAST'

Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu öne süren Ali Koç, "En karakteristik özellikleri samimiyetsizlik. Tenhada farklı, kalabalıkta farklı davranırlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Türlü türlü tehdit, şantaj ve itibar suikastı yaparak hakemleri ve kurulları baskı altında tutarlar. Bu kadar yaygaraya rağmen yabancı hakem istememeleri aşikardır. Madem bu kadar samimisiniz, gelin yabancı hakem talebimize destek verin." diye konuştu.

"FEDERASYONA SİPER OLDULAR"

G.Saraylı yöneticilerin açıklamalarını ve bazı tartışmalı pozisyonları da izleten Koç, "Kulüpler Birliği'nde TFF'ye siper oldular. Kısa süre sonra TFF'yi tarihin en kötü başkanı ilan edip istifaya davet ettiler. 2 gün önce de hesap vermeye çağırdılar. Baskı için kişileri kamuoyunun önüne atıyorlar. Saldırarak, köşeye sıkıştırarak istediklerini elde etmeye alışmışlar. Bu yüzden Türk futbolunun beka sorunu diyorum" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'DAN CEVAP GELDİ

G.Saray, kendilerini hedef alan Ali Koç'a yanıt verdi. Yapılan paylaşımda, Koç'un açıklamaları, "Psikolojide yansıtma: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır" olarak tanımlandı. Açıklamada, "TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan, daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mubah anlayışıyla Trabzon maçında puanları bir kez daha gasbetmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir" denildi.