Kanarya turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırdı. 21. dakikada İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Szymanski'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 32'de İrfan Can Eğribayat'ın hatalı pasında araya giren Eckert'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti. 33'te Lapoussin'in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topa Nilsson vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

SON SÖZ RASMUSSEN'İN

61'de dakikada Osayi-Samuel ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin rakibini geçerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek kornere çıktı. 68'de Union Saint-Gilloise öne geçti. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Lapoussin'in yaptığı ortaya altı pas içerisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 76'da Puertas'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Terho'nun yaptığı kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Djiku kafayla kornere yolladı. Müsabaka 1-0 sona erdi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKTIK

SARAN Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Saran yaptığı açıklamada, "İstanbul Ticaret Odası'nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Geldiğimiz bu noktada Fenerbahçe başkan adaylığı çalışmalarım için meclis üyeliğinden üzülerek ayrılmak zorundayım. Ekibim ile birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz" dedi.

KARTAL'DAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Kartal'dan rotasyon İsmail Kartal, ligde oynanan Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesine göre 8 değişiklik yaptı. Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Tadic, Cengiz Ünder ve Dze- ko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Dzeko'nun Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, İsmail Yüksek, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi, Union Saint- Gilloise mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.