Olaylı maç Fener’in

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanında 3-2 yendi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 13. dakikada Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1. 45+4'te Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2. 63'te Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-2.

TRABZON PENALTI KAZANDI

75'te ceza alanı içinde Djiuku'nun ayağı Denswil'in kafasına gelince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 78'de Trezeguet penaltıyı gole çevirdi: 2-2. 87'de sol taraftan yapılan ortada, Serdar Dursun'un kafa ile geriye doğru çıkardığı topu arka direkte Batshuayi yerden bir vuruşla fillere gönderdi ve skoru belirledi: 2-3.

TFF: GEREKLİ CEZALAR VERİLECEK

TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karşılaşma sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

KARTAL'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Fenerbahçe'nin 13. dakikada attığı gol sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a tribünlerden gelen bir yabancı madde isabet etti. İsmail Kartal, acı içinde kafasını tutarken ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yedek kulübesinde yapıldı. Kartal'ın kafasına ve boynuna buz tedavisi uygulandı.

'OĞLUMA BİLE SALDIRDILAR'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada çocuğuna bile saldırıldığını söyledi. Kartal, "Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada Trabzonlu taraftarlar sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken, bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında kavga çıktı. Fenerbahçeli oyuncular kendilerine tekme ve yumruklarla saldıran taraftarlara karşılık verdi. Yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı. Futbolcular daha sonra koşa koşa soyunma odasına gitmeye çalışırken taraftarlar peşlerinden koşturdu. Bir Trabzon taraftarı Livakovic'e yumruk atarken, Batshuayi bir taraftara döner tekme attı, Osayi de bir taraftarı yere atarak yumrukladı. Mert Müldür'e ise bir taraftar korner direği sopası ile saldırmaya çalıştı.