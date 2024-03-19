Havaalanında coşkulu karşılama

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıkan olaylardan sonra sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına girmiş ve uzun süre orada bekletilmişti. Güvenliğin sağlanmasının ardından sarı-lacivertli kafile, 01.30 sıralarında stattan ayrıldı. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla ayrıldı. Kafileyi taşıyan uçak 04.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe'yi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar; meşaleler ve marşlarla futbolculara destek oldu. Özellikle Osayi-Samuel'e sevgi gösterilerinde bulunulurken, uzun süre Nijeryalı futbolcu lehine tezahüratlar yapıldı.

'HERKESLE GURUR DUYUYORUM'

Havalimanında taraftarlara seslenen takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, "Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması, sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

YEDEK GOLCÜ BATSHUAYİ

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, Süper Lig'de bir kez daha oyuna sonradan girerek skora katkı vermeyi başardı. İsmail Kartal'ın Süper Lig'de genellikle sonradan oyuna aldığı tecrübeli futbolcu, oyuna sonradan girdiği son 3 Süper Lig maçında da gol attı. 27'nci haftadaki Kasımpaşa maçında 90+6'ncı dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayarak galibiyeti getiren Batshuayi, 28'inci haftadaki Hatayspor maçında ise süre almadı. 29'uncu haftadaki Pendikspor maçında 74'üncü dakikada oyuna dahil olan tecrübeli santrfor, 87'nci dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı. Batshuayi, son olarak Trabzonspor karşısında oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren golü kaydetti. Süper Lig'de gol sayısını 10'a yükselten 30 yaşındaki oyuncu, bu gollerin 7 tanesini sonradan oyuna girdiği maçlarda attı. Batshuayi, 17'nci haftadaki Kayserispor deplasmanında ise karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve hat-trick yapmıştı. Kanarya Batshuayi'nin gol attığı maçlarda puan kaybetmedi.