  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe maçıyla ilgili flaş iddia

F.Bahçe maçıyla ilgili flaş iddia

HABER MERKEZİ
F.Bahçe maçıyla ilgili flaş iddia
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağı nedeniyle 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak. Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada konuk ekibin seyircisinin olmayacağı ileri sürüldü. Haberde UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında kırmızı-beyazlı taraftarların İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA