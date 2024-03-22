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Haberler Fenerbahçe Fener’de Djiku’dan Türkiye savunması

Fener’de Djiku’dan Türkiye savunması

HABER MERKEZİ
Fener’de Djiku’dan Türkiye savunması
F.Bahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da yaşanan saha içi olayları ile ilgili Fransız basınına açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki savunma oyuncusu "Kendini tekrar Türkiye'de sahaya çıkmaya hazır hissediyor musun yoksa daha güvenli bir lige gitmeyi mi düşünüyorsun?" sorusuna verdiği cevapla Türk halkının gönlünü kazandı. Djiku soruya "Yalnızca Türkiye'de yaşanmıyor böyle olaylar. Marsilya-Lyon maçı var, Dimitri Payet'in yaşadıklarını biliyoruz. Nice-Nantes maçı var önümüzde örnek olarak, bir taraftar hayatını kaybetmişti. Sporun içinde çok fazla olay yaşanıyor, taraftarlar futbolun sadece bir spor olduğunu kavramalı. Sonunda bir kazanan ve kaybeden var, bu şekilde davranmamak gerekiyor" yanıtını verdi.
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