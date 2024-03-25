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Haberler Fenerbahçe Fener’de Fred var, sorun yok

Fener’de Fred var, sorun yok

HABER MERKEZİ
Fener’de Fred var, sorun yok
Süper Lig'de 79 puanla ezeli rakibi lider Galatasaray'ın iki puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de Fred'in takıma etkisi yüzleri güldürüyor. F.Bahçe Fred'in oynadığı 26 maçta 24 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Bir karşılaşmada berabere kalan sarı-lacivertliler, bir kez de rakibine mağlup oldu. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sakatlık ve cazalar nedeniyle toplam 16 mücadelede ise kadroda yer almadı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda sadece 9 galibiyet elde ederken, 3 kez berabere kaldı, 4 defa da mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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