Fener’den ceza planı

Fenerbahçe kulübü, Trabzonspor maçından sonra çıkan olaylarla ilgili tam teşekküllü bir savunma hazırlıyor. Eğer sarı-lacivertli oyuncular aleyhine beklenmedik cezalar gündeme gelirse avukat ordusu ile TFF ve kurumları aleyhine tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sürecin başlayacağı belirtiliyor. Fenerbahçe camiası bu davada adeta tek yumru oldu.

ÜNLÜ AVUKATLAR DEVREDE

Gelen bilgilere göre hukukçu yönetici Fethi Pekin ve Fenerbahçe kulübünün avukatlarının yanı sıra Aziz Yıldırım döneminin önemli ismi Şekip Mosturoğlu, Naim Karakaya, Fesih Delidere gibi isimler de Fenerbahçe'nin dosyasına dahil oldu. Ayrıca kulüp 3-4 hukuk profesöründen mütalaa aldı. TFF'nin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile ilgili FIFA ile yapılan müzakereler kapsamında da İsviçre'de bir hukuk bürosu ile mütalaalar yapıldı. Halihazırda Fenerbahçe'nin davasında 30'a yakın avukat görüş verdi.

400 SAYFALIK DOSYA HAZIR

Bu konuyla ilgili ekler hariç dilekçe 43 sayfa olarak belirlendi. Maçta çıkan olaylar, öncesinde ve sonrasında yaşananlarla beraber Fenerbahçe Kulübü'nün hazırladığı dosyanın eklerle beraber yaklaşık 400 sayfa olduğu ifade ediliyor. Olaylara karışan futbolculara ceza gelmesi halinde, sarı-lacivertliler de anında harekete geçmek üzere hazırlığını bitirmiş durumda.

'OYUNCUM ŞİŞLENSE KİM HESAP VERECEK!'

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, verdiği bir röportajda gündemi değerlendirdi. Avrupa maçları oynayacakları sıkışık fikstürde Süper Kupa finalinin sıkıntı yaratacağını belirten Kartal, "TFF ve rakibimizin ülke puanı için destek olmasını beklerdik" dedi. Olaylı Trabzonspor maçını da yorumlayan tecrübeli teknik adam, "Hakemlere maçı ertelemelerini söyledim. İkinci yarı tribün saldırısına uğradık. Vücuduma yabancı madde yedim ama hiç rol yapmadım. Arbedede takıma 'içeri girin' dedim. Bir kişi bizim futbolcuya saldırıyor, elinde de büyük bir şiş çıkıyor. Oyuncum şişlense, futbol hayatı bitse kim hesap verecek! Biri korner direğinin sivri tarafıyla futbolcumu kovalıyor. Vursa, sakat kalsa kim hesabını verecek! Statta çok büyük bir güvenlik zafiyeti vardı" diye konuştu.