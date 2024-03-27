Fener’de kritik zirve

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken, Kanarya'da kritik zirve toplanacak. Avrupa gündemine yerleşen olayların ardından Fenerbahçe camiası, Başkan Ali Koç'un öne sürdüğü Süper Lig'den çekilmenin görüşüleceği 2 Nisan'daki genel kurul toplantısı öncesinde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 29 Mart Cuma günü yapılacak.

KOÇ ARAŞTIRDI

Fenerbahçe'nin ligden çekilme konusunda oldukça ciddi olduğu öne sürülüyor. Derbi sonrası ciddi araştırmalar yapan Başkan Ali Koç, çekilme durumunda karşılaşılabilecek her türlü riskleri kurmaylarıyla birlikte hesaplıyor. Son bir haftadır Fenerbahçe'de; hukukçulardan, tarihçilere, yöneticilerden, taraftarlara kadar her kesimden ismin fikrine başvuruldu. Taraftarların "ligden çekilme" durumunda nasıl tepki verecekleri sorgulandı. Hukuki yönden Fenerbahçe'nin nelerle karşılaşabileceği yorumlandı.

4 ANA MADDE VAR

Araştırmalar sonrasında 4 ana maddenin ön plana çıktığı iddia edildi. Bunlar; Fenerbahçe taraftarı amatör lige düşse bile takımını desteklemeye hazır, kulübün varlıkları "ligden çekilme" durumunda oluşacak zararı sıfırlamaya yeterli, açılacak davalar konusunda Fenerbahçe kulübü her türlü hukuki karşılığı verebilecek donanıma sahip, Galatasaray daha önce basketbolda çekildi ancak ertesi sezon aynı şekilde en üst ligde yer aldı. Bu da tarihi bir örnek.